أسعار الأسماك اليوم الاربعاء 27 -5- 2020

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة أسعار المواد الغذائية، ومن بينها أسعار الأسماك اليوم، الأربعاء 27 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور.
سمك البلطى :
وسجّل كيلو سمك البلطي اليوم، الأربعاء ، سعرًا يتراوح بين 24 و 28 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 23 جنيهًا، وكيلو .
سمك قشر بياض :
واستقر قشر البياض ما بين 60 و80 جنيه، وبياض أملس 1 (بلدى) سجل 60 إلى 80 جنيها، وسمك ثعابين يسجل 200 جنيها.
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سمك البورى:
وتراجع سمك البوري جنيها بتراجع "1" بـ50 جنيهًا ، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا.
سمك المكرونة
وسجل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا .
سمك البربون
وسجل بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها .
أسعار الجمبرى :
وبلغ سعر كيلو الجمبر المجمد (2) ما بين الـ 85 إلى 165 جنيهًا