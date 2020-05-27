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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الاربعاء 27 -5- 2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:03 م
اسماك
اسماك
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أحمد علام
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة أسعار المواد الغذائية، ومن بينها أسعار الأسماك   اليوم، الأربعاء 27  مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور.

سمك البلطى :

وسجّل كيلو سمك البلطي اليوم، الأربعاء ، سعرًا يتراوح بين 24 و 28 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 23 جنيهًا، وكيلو .

سمك قشر بياض :

واستقر قشر البياض ما بين 60 و80 جنيه، وبياض أملس 1 (بلدى) سجل 60 إلى 80 جنيها، وسمك ثعابين يسجل 200 جنيها.

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سمك البورى:

وتراجع سمك البوري جنيها بتراجع "1" بـ50 جنيهًا ، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا.

سمك المكرونة

وسجل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا .

سمك البربون

وسجل بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها .

أسعار الجمبرى :

وبلغ سعر كيلو الجمبر المجمد (2) ما بين الـ 85 إلى 165 جنيهًا  

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