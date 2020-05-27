أسعار الأسماك اليوم الاربعاء 27 -5- 2020

أسعار الأسماك اليوم، الأربعاء 27 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور. يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة أسعار المواد الغذائية، ومن بينهاليوم، الأربعاء 27 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور.





سمك البلطى :





سمك البلطي اليوم، الأربعاء ، سعرًا يتراوح بين 24 و 28 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 23 جنيهًا، وكيلو . وسجّل كيلواليوم، الأربعاء ، سعرًا يتراوح بين 24 و 28 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 23 جنيهًا، وكيلو .





سمك قشر بياض :





واستقر قشر البياض ما بين 60 و80 جنيه، وبياض أملس 1 (بلدى) سجل 60 إلى 80 جنيها، وسمك ثعابين يسجل 200 جنيها.





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سمك البورى:





وتراجع سمك البوري جنيها بتراجع "1" بـ50 جنيهًا ، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا.





سمك المكرونة





وسجل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا .





سمك البربون





وسجل بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها .





أسعار الجمبرى :





وبلغ سعر كيلو الجمبر المجمد (2) ما بين الـ 85 إلى 165 جنيهًا



