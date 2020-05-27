سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل 255 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في السلطنة بلغ 8373 حالة، بعد تسجيل 255 إصابة جديدة.





وأوضحت الوزارة أنه من بين الإصابات الجديدة 166 حالة لعمانيين و89 حالة لغير عمانيين.





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وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 38 حالة وفاة.



