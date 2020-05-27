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أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:01 م
سلطنة عمان تسجل 255
سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في السلطنة بلغ 8373 حالة، بعد تسجيل 255 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه من بين الإصابات الجديدة 166 حالة لعمانيين و89 حالة لغير عمانيين.

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وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 38 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 2177 حالة.  
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