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أخبار العالم

الوفيات بالمئات.. 62 ألف عامل طبي مصابين بفيروس كورونا في أمريكا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف تقرير للمراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 62 ألفا و344 طبيبًا وممرضًا وعاملًا طبيًا في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوفي منهم 291 شخصًا.

وبحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، كشف ذلك عن طفرة مخيفة في عدد المصابين بفيروس كورونا بين العاملين بالطواقم الطبية في الولايات المتحدة، ففي آخر مسح لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 17 أبريل الماضي، لم يكن عدد المصابين بين العاملين الطبيين يتجاوز 9282.


وفي تحليل بيانات مسح أبريل، كان متوسط عمر المصابين من الطواقم الطبية 42 عامًا، وثلاثة أرباعهم من النساء، لكن إحصائيات المسح الأخير لم تُنشر بعد.

وأضافت القناة أن تقرير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم توضح بدقة كيفية وملابسات إصابة العاملين بالطواقم الطبية بفيروس كورونا، فقد يكون بعضهم التقط العدوى من خارج المنشآت الطبية.

وتعرضت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لانتقادات حادة خلال الأسابيع الماضية بسبب نقص الشفافية والمعلومات المتاحة حول الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا، الذي حصد أرواح ما يقرب من 100 ألف أمريكي حتى الآن. 
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