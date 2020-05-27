AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:37 م
نشرة المراة والصحة
نشرة المراة والصحة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خاصة بالمرأة والصحة في الفترة الصباحية، وإليكم أبرز الأخبار ..

عقاقير تم استبعادها من علاج فيروس كورونا

مع استمرار انتشار وباء COVID-19 في جميع أنحاء العالم، مما أسفر عن مقتل الآلاف وجلب الاقتصادات إلى الأرض، يبحث الأطباء والعلماء والحكومات عن علاجات آمنة وفعالة لمساعدة المرضى ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة مع COVID-19 وهي أنه لا يوجد علاج حتى الآن.


يصف الدكتور جون رايت من مستشفى برادفورد الملكي (BRI) بعض التجارب الجارية لإيجاد علاج لـ Covid-19 ، ويقترح مزيجًا من ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوية قد يكون المفتاح، وفقا لما نشره موقع BBC News الأجنبي. 


فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا، يتعرض بعض الأشخاص للعزل المنزلي لعدم التمكن من الذهاب للمستشفى أو للبحث عن مكان لهم فى مستشفى العزل، نظرا لارتفاع عدد الحالات. 


نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من لبنان. 


نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مثيرة للجدل.

اقرأ ايضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تصدم جمهورها بهذه الصورة

نشرة المرأة والصحة..10 فوائد لتناول فيتامين د.. علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا.. وبدائل الحلويات الصحية لمرضى السكر فى رمضان

نشرة المرأة والصحة .. هل يزيد هيدروكسي كلوركين خطر الإصابة بكورونا .. هيفاء وهبي تثير الجدل بالحجاب

تاتو ومكياج صارخ .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا

قصير وأوف شولدر.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة ساحرة

نجح فى تايلاند وإنجلترا تجربه.. هل يهزم مزيج الأدوية فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

ترقيات وعلاوات.. تفاصيل خطة المالية لتحسين الأجور والحوافز للعاملين بالدولة

بألف جنيه.. الصحة: توفير أماكن جديدة لتحليل كورونا.. فيديو

إلكترونيا والسن من 4 سنوات.. ضوابط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية 2021

رغم قضاء نفس المدة.. برلماني: المعاش المبكر يختلف من موظف لآخر

مدير الطب العلاجي عقب إصابته بكورونا: أشعر بتحسن والعزل المنزلي للأعراض قبل تطورها أفضل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا

كتاب تلوين وهاشتاج من نيسان لمشاركة رسوماتك الإبداعية للسيارات

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الفطر