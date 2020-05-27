نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خاصة بالمرأة والصحة في الفترة الصباحية، وإليكم أبرز الأخبار ..
عقاقير تم استبعادها من علاج فيروس كورونا
مع استمرار انتشار وباء COVID-19 في جميع أنحاء العالم، مما أسفر عن مقتل الآلاف وجلب الاقتصادات إلى الأرض، يبحث الأطباء والعلماء والحكومات عن علاجات آمنة وفعالة لمساعدة المرضى ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة مع COVID-19 وهي أنه لا يوجد علاج حتى الآن.
يصف الدكتور جون رايت من مستشفى برادفورد الملكي (BRI) بعض التجارب الجارية لإيجاد علاج لـ Covid-19 ، ويقترح مزيجًا من ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوية قد يكون المفتاح، وفقا لما نشره موقع BBC News الأجنبي.
فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا، يتعرض بعض الأشخاص للعزل المنزلي لعدم التمكن من الذهاب للمستشفى أو للبحث عن مكان لهم فى مستشفى العزل، نظرا لارتفاع عدد الحالات.
نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من لبنان.
نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مثيرة للجدل.
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