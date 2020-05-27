تقرير.. كيف تستعد الدول الخليجية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا بعد فيروس كورونا؟

دول الخليج خلال نهاية إجازة "عيد الفطر المبارك" لرفع القيود عنها بالكامل وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا بعد انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت عدة دول خليجية الخطوات اللازمة لإعادة فتح اقتصادها. تمهدخلال نهاية إجازة "عيد الفطر المبارك" لرفع القيود عنها بالكامل وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا بعد انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت عدة دول خليجية الخطوات اللازمة لإعادة فتح اقتصادها.





قامت الإمارات اليوم بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التمهيدية التي تتضمن إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والصالات الرياضية ودور السينما والمواقع السياحية.





كما قالت الكويت إ نها ستُنهي حظر التجوال الكُلي خلال نهاية هذا الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الخطط والتدابير الاحترازية اللازمة للتخفيف لاحقًا.





سوق دبي المالي في مستهل تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 2.35% عند مستوي 1984 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 326 مليون درهم ،وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعا بنسبة 5.7% عند 2.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 4.1% عند 0.28 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم. ومن جانبه أغلقفي مستهل تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 2.35% عند مستوي 1984 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 326 مليون درهم ،وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعا بنسبة 5.7% عند 2.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 4.1% عند 0.28 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.





انخفض سهم الإمارات دبي الوطني بأقل من 1% عند 8.93 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم. وارتفع سهم إعمار مولز بنسبة 5.8% عند 1.28 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، بينمادبي الوطني بأقل من 1% عند 8.93 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.





سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.51% عند مستوى 4134 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 185 مليون درهم. من جهة أخرى، أقفلللأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.51% عند مستوى 4134 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 185 مليون درهم.









الدول الخليجية لتنهي إجراءات العزل في محافظة مسقط بدءا من "29 مايو" وتضمنت قرارات اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الصادرة اليوم الأربعاء بالأضافة إلى عودة 50% من العاملين بالقطاع العام إلى مقرات عملهم اعتبارًا من 31 مايو الحالي. كما استطاعت سلطنة عمان اللحاق بباقيلتنهي إجراءات العزل في محافظة مسقط بدءا من "29 مايو" وتضمنت قرارات اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار(كوفيد19) الصادرة اليوم الأربعاء بالأضافة إلى عودة 50% من العاملين بالقطاع العام إلى مقرات عملهم اعتبارًا من 31 مايو الحالي.





وشملت القرارات بحسب "وكالة الأنباء العمانية" إمكانية تمتع بعض الموظفين في القطاع العام بإجازاتهم السنوية، أو اتخاذ إجراءات تخص كل جهة لتسهيل عملها.





وكانت السلطنة قررت توطين وظائف القطاع العام في ظل ظروف جائحة كورونا.





وعلى صعيد آخر أعلنت السعودية أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.



