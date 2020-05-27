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أخبار العالم

جونسون ورئيس منظمة الصحة العالمية يتفقان على إجراء تحقيق مستقل في أصل تفشي كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:31 م
جونسون ورئيس منظمة
جونسون ورئيس منظمة الصحة العالمية يتفقان على إجراء تحقيق مست
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دعاء أبوهشيمة
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رئيس منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن أصل فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلن داونينج ستريت أن جونسون أدلى بهذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء.

ومن جانبه، اتفق رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع رئيس الوزراء، بحسب داونينج ستريت.

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كما تحدث جونسون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول تفشي مرض كوفيد 19.

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت إنه: "في كلتا المكالمتين، أكد رئيس الوزراء دعم المملكة المتحدة للجهود الدولية للقضاء على الفيروس المستجد ولعمل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في المساعدة على تنسيق الاستجابة العالمية".

وفي نهاية الاتصال الهاتفي، اتفق رئيس الوزراء والدكتور تيدروس على أهمية إجراء تحقيق مستقل في أصول تفشي الفيروس المستجد، حتى نتمكن من تعلم الدروس لمنع الأوبئة في المستقبل".
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