هاشتاج أحمد السقا يتصدر تويتر بسبب فيلم سرى للغاية





وجائت تغريدات المتابعين كالتالى :

-إنتظروا الفيلم سري للغاية ، فى أضخم إنتاج سينمائي يحكى عن الفتره من 2011/ 2013 ، حيث يجسد فيه أحمد السقا دور الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وأحمد رزق دور محمد مرسي ، ونبيل الحلفاوى دور المشير طنطاوى.





-اجهزوا علشان شكل فيلم " سري للغاية " هيخرج للنور ، الفيلم للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي ، و تدور أحداثه منذ يناير 2011 إلى 30 يونيو 2013. أحمد السقا في دور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أحمد رزق في دور الخاين محمد مرسي.





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-فيلم "سري للغاية" أضخم إنتاج سينمائى فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي أحمد السقا ف دور الرئيس عبدالفتاح السيسي.أحمد رزق في دور محمد مرسي.يذكر انه تم الإنتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار موافقة الجهات السيادية لعرض وإذاعة الفيلم قريبآ.





وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.









