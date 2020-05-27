بدء ري الحدائق والمتنزهات بالرش والتنقيط بدلا من مياه الغمر في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء عن البدء في ري الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة عن طريق الرش والتنقيط بدلا من طريقة الري بالغمر ترشيدا للمياه.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم البدء فعليا بحدائق شارعي قناة السويس والجيش بالمنصورة ليتم تعميم التجربة على كافة الحدائق بجميع مدن المحافظة لتوفير استخدام المياه.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه في إطار هذه الخطوة سيتم إزالة الحشائش واستبدالها بنباتات الزينة والزهور لاضفاء مظهر جمالي على شوارع المحافظة في إطار تحسين البيئة العامة، موجها بضرورة الانتهاء خلال أسبوع كحد أقصى.





من جانبه أكد المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة أنه تم بدء العمل فى تطوير نظام ري حدائق الشوارع الرئيسية الجيش وقناة السويس ودق طلمبات مياه بدلا من مياه الشرب والبدايه من شارع الجيش على أن يتم زراعة المستطيلات الداخلية بنباتات مزهرة(حوليات صيفية وشتوية).





