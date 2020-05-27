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تعليم

مدير تعليم الإسماعيلية: لا جديد بشأن الإجازات الاستثنائية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:43 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
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عبد الله علي
أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم "الأربعاء" أنه لم ترد أي تعليمات بشأن الإجازات الاستثنائية والتى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى من ضمنها منح العاملين بالتربية والتعليم إجازة استثنائية وفق الشروط التى حددها القرار.

وأضاف أنه في مقدمة المستحقين للإجازة أصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب المعلمات ممن لديهن أبناء دون ال 12 عاما، موجها الشكر الجزيل إلي المعلمات اللاتي شاركن فى عملية تقييم الأبحاث رغم حصولهم علي هذه الإجازة الاستثنائية.

وأشار إلى أن صفحة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية هي المصدر الرئيسي للقرارات والأوامر الإدارية وغيرها مما يخص العملية التعليمية مطالبا الجميع بتحري الدقة وعدم إثارة اللغط والبلبلة بين جموع المعلمين.
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