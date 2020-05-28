محمد فؤاد: عرضت على مخرج الاختيار المشاركة في المسلسل ..فيديو

أشاد المطرب محمد فؤاد بمسلسل " الاختبار " وأداء فريق العمل، موضحا أن المسلسل من أفضل الأعمال الرمضانية هذا العام بالنسبة إليه.





الاختيار" ، لأنني كنت أدرس هذه الفكرة من قبل"، موضحا أن مسلسل الظاهر كان عن قصة شهيد أيضا. وقال محمد فؤاد، في لقائه التلفزيوني على قناة "الحياة" على هامش حفلة عيد الفطر المبارك، "شعرت أنني جسدت دور المنسي في مسلسل "، لأنني كنت أدرس هذه الفكرة من قبل"، موضحا أن مسلسل الظاهر كان عن قصة شهيد أيضا.





وأضاف محمد فؤاد، أنه أبدى رغبته للمخرج والمؤلف بيتر ميمي عبر الرسائل وخاطبه بعمل أغنية أو موسيقى تصويرية ليكون ضمن فريق العمل بالمسلسل، قائلا "كنت فخور بأداء أمير كرارة، والرسالة اللي كنت عايز أقدمها أمير قدمها".





وتابع محمد فؤاد "أمير كرارة يمثل كل شهيد في مصر، وأيضا شقيقي الذي اُستشهد.. مصر بها كثير من البطل الشهيد المنسي، وأمثاله الذين نفتخر بهم.. مصر ما بتخلصش وعندنا كتير زي منسي".



