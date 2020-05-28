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أخبار البلد

مصطفى بكري مهاجما أردوغان: العبيد لا يعرفون الطريق إلى الحرية أبدا

الخميس 28/مايو/2020 - 09:25 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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ميرنا محمود
نشر الإعلامي مصطفى بكري تغريدة جديدة مهاجما فيها عناصر جماعة الإخوان الذين يتبعون الرئيس التركي رجب أردوغان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وقال مصطفى بكري: "هل يجرؤ عبيد أردوغان من جماعة الإخوان أن ينتقدوا ولو موقفا واحدا لسيدهم، أراهنكم، وتابعوا تعليقاتهم، العبيد لا يعرفون الطريق إلى الحرية أبدًا". 

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وأشاد الإعلامي مصطفى بكري، بما تقوم به القوات المسلحة في أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الدور ليس بجديد علي جيشنا العظيم. 

وأكد أن دور القوات المسلحة يجعلنا نعتز به، مشيرا إلى أن الداخلية تقدم دورا إنسانيا هام في أزمة كورونا وتوزع أغذية على المواطنين في القرى والأحياء الأكثر احتياجا.

كما هاجم الإعلامي مصطفي بكري حكومة السراج بسبب دعمهم للإرهاب في المنطقه واختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكرية ضد ليبيا.

وغرد مصطفي بكري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : تركيا هي التي تحارب في ليبيا ، مستعينة بمليشيات المرتزقة ، ومالسراج وعصابته إلا خونة وعملاء ، لا هدف لهم سوي البقاء على الكرسي ، ولو علي جثث كل الشعب الليبي.
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