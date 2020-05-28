وقع على بياض.. الأهلي يعتمد تعاقد سعد سمير الجديد 4 سنوات

أعتمدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي العقد الجديد الذي تم توقيعه مع مدافع الفريق الاول سعد الدين سمير قبل عيد الفطر المبارك لمدة اربعة مواسم.
وكان إتحاد الكرة المصري قد أخطر الأهلي بأن سعد سمير لاعب حر ويحق له التوقيع لأي نادي بعد رفع اسمه من قوائم الفريق الأحمر مطلع يناير الماضي لقيد محمود عبدالمنعم كهربا الذي تم التعاقد معه وقتها.
ورفض سعد سمير الانصياع للإجراءات والعروض التي تلقاها من أندية أخرى بأضعاف ما يحصل عليه بالأهلي .
ووقع سعد سمير علي عقد جديد بناء علي المفاوضات التي أجراها معه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ووقع علي بياض تاركًا للجنة التخطيط ولمحمود الخطيب رئيس النادي تقديره بالشكل المناسب كونه أحد أبناء النادي.
ويستمر العقد الجديد لسعد الدين سمير لمدة اربع مواسم دون الكشف عن المقبل المادي.