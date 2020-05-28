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أخبار البلد

بعد اكتشاف حالة كورونا.. المصرى اليوم تتخذ 9 إجراءات احترازية

الخميس 28/مايو/2020 - 06:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تشهد جريدة المصرى اليوم حالة من الارتباك بين العاملين بسبب ظهور إصابة ب فيروس كورونا بها.


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واتخذت  جريدة المصرى اليوم  ٩  إجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا لحماية العاملين من الإصابة بعد اكتشاف حالة لزميل بقسم الأرشيف.


وقالت المؤسسة، فى القرار إنه في إطار الإجراءات التي تتخذها جريدة المصري اليوم حفاظًا علي سلامة العاملين بها فقد تقرر الآتي:

1 - عزل منزلي لجميع المخالطين 14 يومًا وهم العاملون مع الزميل المصاب في نفس القسم أو الأقسام الأخري.


2 - تعقيم مكتب الأرشيف بالكلور وإغلاقه ومنع استخدامه.


3 - منع دخول المقر بدون استخدام الكمامة.


4 - وقف المقابلات والتصوير الميداني بالجريدة لحين إشعار آخر.


5 - تم طلب تخفيض تواجد الزملاء داخل المبني من رؤساء الأقسام، علمًا بأن العدد المتواجد حاليًا في حدود 7% من اجمالي عدد العاملين.


6 - يتم تعقيم أيدي الزملاء قبل دخولهم المكاتب ودورات المياه.


7 - تم إغلاق الكافتيريا.


8 - يتم تعقيم الأسطح كل ساعة.


9 - بالإضافة إلي التعقيم اليومي حيث تم تعقيم المؤسسة بالكامل اليوم الخميس، ونبهت بالتنسيق مع رؤساء الأقسام للتواجد بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا.


وأهابت إدارة الجريدة بأي زميل تظهر عليه أي أعراض لاقدر الله أن يلتزم بالعزل المنزلي، وإبلاغ إدارة الموارد البشرية.

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