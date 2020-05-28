نشرة المرأة والصحة.. هل دواء هيدروكسي كلوروكوين يسبب السرطان؟.. نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.







