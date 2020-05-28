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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هل دواء هيدروكسي كلوروكوين يسبب السرطان؟.. نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة

الخميس 28/مايو/2020 - 08:56 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الصحة
يعد دواء هيدروكسي كلوروكوين مضادا للملاريا والوقاية منها، ويستخدم أيضًا لعلاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية القرصية أو الجهازية، ومع ذلك قد أذنت إدارة الغذاء بأن دواء هيدروسكي كلوركين يساعد فى التصدى لعلاج الفيروسات التاجية.

وحذر بعض الأطباء من استخدام هذا الدواء لفترات طويلة، وذلك لما يمكن أن يسببه من أثار جانبية على الصحة بشكل كبير مثل ضرر شبكية العين وصحة القلب.

بعد تفشي فيروس كورونا، بدأ الباحثون اكتشاف اعراض كورونا وعلامات جديدة ومختلفة عن بدايته، وكان اخر ما توصل له الباحثون هو أن فقدان حاستي الشم و التذوق من أعراض فيروس كورونا ، خاصة إذا استمر هذا الشعور أياما متواصلة مع ظهور بقية أعراض الفيروس التاجي. 

ورغم ذلك هناك أسباب أخرى مختلفة قد تتسبب في فقدان حاستي الشم والتذوق ، لا علاقة لها بكورونا، إليك ابرز الأسباب بحسب موقع healthline ..



المرأة

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي مرتدية فستانا باللون الأسود الانيق فوق الركبة، مع كلون باللون الأسود الشيفون، ونسقت معه حذاء باللون البني مع الأربطة السوداء، لتظهر بإطلالة تبرز جمال أنوثها.


شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت  لها، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.


وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة ساحرة ومميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وعن ملابسها الانيقة التي تظهر بها دائما 
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