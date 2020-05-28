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مرأة

بـ الأحمر الناري.. بسمة بوسيل بإطلالة صيفية مثيرة للجدل.. شاهد

الخميس 28/مايو/2020 - 10:28 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومميزة أبرزت جمالها.

وتألقت بسمة بوسيل، في الإطلالة التي ارتدت فيها فستانا مميزا باللون الأحمر، ويتميز بتفصيلة ألوان شولدر التي أبرزت جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل فى الماكياج على الألوان الترابية اللامعة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة انيقة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد مميز حول الرقبة.
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