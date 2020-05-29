الأردن تقرر إعادة طبع الصحف الورقية في البلاد

قررت الحكومة الأردنية، إعادة طبع الصحف الورقية في البلاد، وذلك مع تعطيلها لمدة يومين في الأسبوع بسبب أزمة الصحف اليومية في البلاد.





قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، أمجد العضايلة، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس تعديل اجراءات الحظر الشامل، غدا الجمعة، للوصول الى المساجد.





وأعلن العضايلة، بحسب وكالة بترا الأردنية الرسمية، اعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 5 يونيو وفق ضوابط.





في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن عودة العمل في العيادات المتخصصة بالمراكز الصحية الشاملة والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لها يوم الأحد المقبل.





وأشارت إلى استثناء مستشفى الأمير حمزة، الذي خصص لعلاج وعزل الحالات المصابة بـ فيروس كورونا.



