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سيولة مرورية.. انتظام حركة السير بطرق القاهرة اليوم

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:16 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك نظرا لأن اليوم إجازة أسبوعية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة وهناك سيولة مرورية، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية و الفرعية.

وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين و السيارات.

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