النشرة المرورية الصباحية في الجيزة.. سيولة تامة وشوارع "فاضية"

تشهد شوارع وميادين محافظة الجيزة ، اليوم الجمعة، سيولة مرورية تامة وانخفاض في حركة السير.





حيث يشهد كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية تامة بمناطق الدقي والعجوزة بالاتجاهين القادم والمتجهة إلى مناطق القاهرة والعكس.





كما تستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن من الطريق الدائري حتى كوبري ثروت والعكس.





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كذلك يشهد شارعي الهرم وفيصل سيولة مرورية تامة بالاتجاهين في القادم من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة والعكس.





كما تستقر الحالة المرورية على شوارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز وأحمد عرابي بالاتجاهين.



