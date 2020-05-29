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حوادث

النشرة المرورية الصباحية في الجيزة.. سيولة تامة وشوارع "فاضية"

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:44 ص
شوارع الجيزة
شوارع الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تشهد شوارع وميادين محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية تامة وانخفاض في حركة السير.

حيث يشهد كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية تامة بمناطق الدقي والعجوزة بالاتجاهين القادم والمتجهة إلى مناطق القاهرة والعكس.

كما تستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن من الطريق الدائري حتى كوبري ثروت والعكس.

كذلك يشهد شارعي الهرم وفيصل سيولة مرورية تامة بالاتجاهين في القادم من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة والعكس.

كما تستقر الحالة المرورية على شوارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز وأحمد عرابي بالاتجاهين.

فيما تستقر الحركة المرورية على كورنيش النيل، مع انتشار أمني مكثف لمنع انتظار السيارات.
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