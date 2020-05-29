مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

تصدرت الفنانة القديرة يسرا مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أدلت ببعض التصريحات حول حياتها الشخصية و كواليس مسلسلها خيانة عهد خلال استضافتها فى برنامج معكم مني الشاذلى





على الرغم من أن يسرا تخطت ال 60 عاما إلا أنها تتمتع بجمال وأناقة لافته، فبمجرد ظهورها فى أى مناسبة تخطف الأنظار بأناقتها و جمالها، فهى تهتم بالموضة بأختيار أزيائها بعناية شديدة.





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تحرص يسرا على الظهور بالأزياء المتناسقة مع قوامها و التى تكشف عن جمالها و تمنحها مظهرا جذابا، كما تفضل التنوع و التجديد بين مختلف التصميمات و لا تسير على وتيرة واحدة.





وتقوم يسرا بتنسيق قطع المجوهرات الفخامة و اختيار صيحات المكياج و تسريحات الشعر التى تبرز جمال ملامحها و الغير مبالغ فيها، كما تعتمد على الحقائب والأحذية التى تزيد من أناقتها أيضا.



