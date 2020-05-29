AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسميا.. الأردن يبلغ أمريكا رفضه مخططات الضم الإسرائيلية

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:26 م
الأردن يبلغ أمريكا
الأردن يبلغ أمريكا رفضه مخططات الضم الإسرائيلية
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل الرفض الأردني لـ أمريكا بشكل رسمي لـ مخططات الضم الإسرائيلية لـ الضفة الغربية وغور الأردن.

وأبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، رفض الأردن التام لمخططات الضم الإسرائيلية لأراضي في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

اقرأ أيضًا:

وقال الصفدي إن مخططات الضم ستؤدي إلى تقويض السلام، داعيا إلى إجراء مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيان جاء فيه إن "الصفدي وبومبيو بحثا المستجدات المرتبطة بالعملية السلمية".

وأكد الصفدي، أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه.

وتستعد إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوكسمبورج ترفض بشدة مخطط إسرائيل لضم الضفة وغور الأردن

إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأردن يرفض مخططات الضم ويهدد تل أبيب

بعد مخططات الضم الإسرائيلية.. الأردن يستعد لإلغاء معاهدة السلام والاتحاد الأوروبي يرفض خطط الاحتلال.. وتل أبيب مرعوبة من انتفاضة فلسطينية جديدة

رغم تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية.. نتنياهو يغامر بضم أراض فلسطينة جديدة ويسعى لوأد عملية السلام.. ترامب يبارك مساعيه.. والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي: يهدد استقرار المنطقة ومقبرة لحل الدولتين

سلوفينيا ترفض ضم الضفة وتدعو لإجراءات حازمة ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

رغم كورونا.. إسرائيل تعيد فتح الجامعات

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

بسبب قاعدة العديد الأمريكية.. داعش يهدد بضرب قطر

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور