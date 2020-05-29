رسميا.. الأردن يبلغ أمريكا رفضه مخططات الضم الإسرائيلية

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل الرفض الأردني لـ أمريكا بشكل رسمي لـ مخططات الضم الإسرائيلية لـ الضفة الغربية وغور الأردن.





وأبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، رفض الأردن التام لمخططات الضم الإسرائيلية لأراضي في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.





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وقال الصفدي إن مخططات الضم ستؤدي إلى تقويض السلام، داعيا إلى إجراء مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.





وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيان جاء فيه إن "الصفدي وبومبيو بحثا المستجدات المرتبطة بالعملية السلمية".





وأكد الصفدي، أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه.





وتستعد إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي.