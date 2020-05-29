AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا منصور تخطف الأنظار بفستان قصير

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:42 م
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة رانيا منصور , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بفستان قصير فى اليخت . 

اقرا ايضا :

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يسعد كل اوقاتك بالخير

بنحبك اوى .. جميلة كالعادة 

جميلة الجميلات 

يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون ميكب.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاهد.. رانيا منصور تشعل إنستجرام من داخل "حمام سباحة"

إطلالة كاجوال.. رانيا منصور في جلسة تصوير داخل سوبر ماركت

رانيا منصور تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

الحمد لله على راحة البال .. رانيا منصور تتألق فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

حظر التجول غدا من 8 مساء.. عودة المواصلات العامة.. ولا يسرى على هذه الخدمات

بعد إصابته بكورونا .. تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للمدير الفني لاتحاد الكرة

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

رانيا منصور تخطف الأنظار بفستان قصير

أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى وزوجته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

بـ اللبني القصير .. رانيا الملاح تتألق فى إطلالة لافتة

طريقة عمل البرازق السورية للشيف أحمد عادل .. قدميها لأطفالك