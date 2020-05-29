AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. حقيقة إصابة صفاء ابو السعود بـ كورونا .. تفاصيل محاولة خطف والتحرش بفنانة شهيرة

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:19 م
صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول نشاطهم بشكل عام.

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

تصدرت الفنانة يسرا تريند جوجل وذلك بعد ظهورها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى وتحدثه فيه عن نجاح مسلسلها الأخير خيانة عهد والذى عرض فى رمضان. 


تصدرت الفنانة الكويتية مها محمد تريند جوجل السعودية وذلك بعد إعلان إصابة ابنها فيصل بفيروس كورونا مطالبة محبيها بضرورة الدعاء له بالشفاء العاجل. 


نشرت الفنانة الكويتية مها محمد صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطلب فيها من متابعيها بالدعاء لنجلها فيصل الذى أصيب بفيروس كورونا. 


تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد الدفراوى والذى قدم العديد من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من أن أدواره كانت ثانوية إلا أنها مؤثرة فى الأحداث. 


خضعت الفنانة صفاء أبو السعود إلى إجراء مسحة فيروس كورونا وذلك بعد مخالطتها للفنانة رجاء الجداوى خلال تأددية الأخيرة واجب العزاء لها بمنزلها في وفاة زوجها الشيخ صالح كامل.


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب فى أحدث ظهور لها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المصل واللقاح: لا ينصح بتناول علاج لكورونا دون استشارة طبيب

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مراسل سي إن إن على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ولافتة.. 10 فساتين تبرز أنوثة نجوى كرم

مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

بـ اللبني القصير .. رانيا الملاح تتألق فى إطلالة لافتة