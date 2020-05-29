أخبار الفن.. حقيقة إصابة صفاء ابو السعود بـ كورونا .. تفاصيل محاولة خطف والتحرش بفنانة شهيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول نشاطهم بشكل عام.
المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا
تصدرت الفنانة يسرا تريند جوجل وذلك بعد ظهورها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى وتحدثه فيه عن نجاح مسلسلها الأخير خيانة عهد والذى عرض فى رمضان.
تصدرت الفنانة الكويتية مها محمد تريند جوجل السعودية وذلك بعد إعلان إصابة ابنها فيصل بفيروس كورونا مطالبة محبيها بضرورة الدعاء له بالشفاء العاجل.
نشرت الفنانة الكويتية مها محمد صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطلب فيها من متابعيها بالدعاء لنجلها فيصل الذى أصيب بفيروس كورونا.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد الدفراوى والذى قدم العديد من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من أن أدواره كانت ثانوية إلا أنها مؤثرة فى الأحداث.
خضعت الفنانة صفاء أبو السعود إلى إجراء مسحة فيروس كورونا وذلك بعد مخالطتها للفنانة رجاء الجداوى خلال تأددية الأخيرة واجب العزاء لها بمنزلها في وفاة زوجها الشيخ صالح كامل.
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب فى أحدث ظهور لها.