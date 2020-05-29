لتدوم السلامة والعافية.. رسول الله كان يبدأ يومه ويختمه بهذا الدعاء

قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن نعمة السلامة والعافية تعد من أكرم المنن، ومن أفضل ما يهبه الله سبحانه وتعالى لعباده.





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وأوضح «المعقيلي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أنه ورد في مسند الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص، مثل العافية، فاسألوا الله العافية»، فمن سره أن تدوم له العافية، فليتق الله تعالى في السر والعلانية، منوهًا بأن سؤال الله العافية، فيه تقدير لنعم الله العظيمة، واعتراف بحاجة العبد لخالقه، ودوام لطفه وعافيته، وهو من أفضل الدعاء، وأحبه إلى الله.





واستشهد بما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح، عن العباس رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال: «سل الله العافية»، قال العباس رضي الله عنه: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: «يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية، في الدنيا والآخرة».





وأضاف أن تكرار وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لعمه رضي الله عنه، يدل على أهميتها، وعظم السؤال بها، بل كان صلى الله عليه وسلم، يبدأ يومه ويختم نهاره بها، ففي سنن أبي داود، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدع هؤلاء الدعوات، حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي».



