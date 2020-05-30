بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

التخلص من علامات البثور ليس بالأمر السهل، كما انها لا تختفي من تلقاء نفسها بمرور الوقت، ويجب اتباع بعض الخطوات للتخلص منها.





كشف موقع "boldsky" عن ابرز الطرق الطبيعية للتخلص من البثور...





- عصير الليمون عصير الليمون، علاج رائع للبثور وعلاماتها، وفيتامين ج الموجود في عصير الليمون يهدئ البثور وخصائص تفتيح البشرة وتبييضها يساعد على إزالة علامات البثور.

المكونات 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون قطن

طريقة الأستخدام ضع العصير على المناطق المصابة اتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر. اتركها حتى تجف.

اقرأ ايضًا | عشان العيد.. وصفة سريعة لعلاج حب الشباب

- زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وفيتامين هـ ، يساعد الاستخدام المنتظم لزيت الخروع بشكل فعال على إصلاح أنسجة الجلد التالفة ، وتعزيز تجديد البشرة وإزالة حب الشباب وعلامات البثور.

المكونات 1 ملعقة كبيرة زيت خروع

طريقة الأستخدام اغمس أصابعك في زيت الخروع. تأكد من نظافة يديك. ضع الزيت على المناطق المصابة. اتركه طوال الليل. اشطفه في الصباح باستخدام ماء فاتر.

