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فن

شاهد .. مي كساب تطلب الدعاء لـ حسن حسني بعد رحيله

السبت 30/مايو/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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منار نور
أعربت الفنانة مي كساب حزنها الشديد بعد رحيل الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا

ونشرت مي كساب صورة للفنان حسن حسني  عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : " البقاء والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون مع السلامه يا عم حسن #حسن_حسني في ذمه الله نسألكم الفاتحة والدعا.

وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).
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