بعمر بطارية يدوم طويلا.. سامسونج تطلق نسخة جديدة من Galaxy Book S

أصدرت شركة سامسونج Samsung ، نسخة جديدة من حاسوبها المحمول جالاكسي بوك إس Galaxy Book S، والذي يحتوي على إصدار معالج مدعوم شركة إنتل Intel، ويعتمد الكمبيوتر الشخصي على رسومات من نوع Lakefield SoC الموفرة للطاقة.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، في شهر أغسطس من العام الماضي، كانت سامسونج أعلنت نسخة من جهاز Galaxy Book S، تحتوي على معالج Snapdragon 8cx، من إنتاج شركة كوالكوم، ولكن تدعم الشركة الكورية الجنوبية الإصدار الجديد، مع معالج Intel Core i5 مع تقنية Intel Hybrid.









وبالنسبة لباقية المواصفات، يأتي حاسب سامسونج Galaxy Book S المحمول، بشاشة بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل، وفي الإطار العلوي يوجد كاميرا تأتي بدقة 1 ميجابكسل.





وكما يتميز الحاسب المحمول جالاكسي بوك إس ، الذي يزن 950 جرام فقط ولا تتجاوز سماكته 11.8 مليميتر، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت من نوع eUFS.





ويأتي جهاز Galaxy Book S المحمول، مع منفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن، ومنفذ لقارئ بطاقات الذاكرة من نوع microSD، إلى جانب بطارية بقوة 42 واط في الساعة، وتقول سامسونج إنها تدوم لمدة 17 ساعة من تشغيل الفيديو، بالإضافة إلى ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع.





ويدعم الإصدار الجديد من جهاز Galaxy Book S، ا شبكات واي فاي Wi-Fi 6 الأحدث، ويمكن استخدامه مع Windows 10 Home أو Pro، بالإضافة إلى شبكات الجيل الرابع LTE.





وسيكون متاحا باللونين الذهبي والرمادي، بسعر يبدأ من 999 يورو، ومن المقرر أن يبدأ طرح الوحدات للبيع في 12 يونيو في المملكة المتحدة.