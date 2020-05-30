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فن

وداعًا.. صفية العمرى تنعي الفنان الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 03:32 م
الراحل حسن حسنى
الراحل حسن حسنى
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محمد بدران
نعت الفنانة صفية العمرى، الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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نشرت صفية العمرى صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "وداعا حسن حسني".

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".

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