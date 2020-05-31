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حوادث

حبس مالك مصنع لحيازته 2282 عبوة عصائر فاسدة في السلام

الأحد 31/مايو/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوي
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مالك مصنع للصناعات الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص وحيازته (2282 عبوة "عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .
وامرت النيابة بارسالة عينة من المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحص مدى صلاحيتها واعداد تقرير مفصل عنها.

كان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته (2282 عبوة "عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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