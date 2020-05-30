إبراهيم حجازي: غياب العقاب للمتجاوزين سبب الفتنة بين الزمالك والأهلي ..فيديو

أكد إبراهيم حجازي، الناقد الرياضي، أن التعصب الرياضي ليس فى صالح الدولة، مشددا على أن جماهير الزمالك والأهلي كانوا يتواجدون فى المدرجات بدون حواجز منذ حلمي زامورا وصالح سليم.
وقال حجازي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "ما يحدث كلام فارغ ولابد أن يكون هناك تدخل من الدولة لوقف المهازل التى يقوم بها جمهور القطبين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "عدم وجود عقوبات رادعة وراء اشعال الفتنة بين جماهير القطبين، وهناك بعض البرامج هدفها اشعال الفتنة".
وظهرت ازمات فى السنوات الماضية بين جمهوري الزمالك والاهلي بسبب السوشيال ميديا .
وقرر اتحاد الكرة المصري بتعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .