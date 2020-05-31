عقب إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا .. دينا الشربيني تتعامل مع الأزمة باحترافية .. فيديو

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الطريقة التي تعاملت بها مع فور علمها بإصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.









وقالت دينا الشربيني خلال تصريحات تلفزيونية، إنها شعرت بالقلق الشديد خوفا من إصابة أي شخص آخر من المخالطين بهم، خاصة أن الفنانة رجاء الجداوي كانت بصحة جيدة ولم تشتك من أي أعراض حتى آخر لحظة.





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وأضافت دينا الشربيني أنها شعرت بالارتياح والطمأنينة عندما أجرت التحاليل والفحوصات اللازمة واتباع عملية العزل، موضحة أن الفنانة رجاء الجداوي في تحسن الآن بعد أن أصيبت بفيروس كورونا وفي طريقها للشفاء.









وكانت أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







