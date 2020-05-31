AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عقب إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا .. دينا الشربيني تتعامل مع الأزمة باحترافية .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:18 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الطريقة التي تعاملت بها مع فور علمها بإصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.


وقالت دينا الشربيني خلال تصريحات تلفزيونية، إنها شعرت بالقلق الشديد خوفا من إصابة أي شخص آخر من المخالطين بهم، خاصة أن الفنانة رجاء الجداوي كانت بصحة جيدة ولم تشتك من أي أعراض حتى آخر لحظة.

اقرا ايضا

وأضافت دينا الشربيني أنها شعرت بالارتياح  والطمأنينة عندما أجرت التحاليل والفحوصات اللازمة واتباع عملية العزل، موضحة أن الفنانة رجاء الجداوي في تحسن الآن بعد أن أصيبت بفيروس كورونا وفي طريقها للشفاء.


وكانت أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. الفيروس يهدد دينا الشربيني وعمرو دياب

أصيبوا بالذعر.. فريق عمل لعبة النسيان يخضع لتحليل كورونا بعد إصابة رجاء الجداوي

بعد إصابتها بـ كورونا.. رجاء الجداوي تكمل عامها الـ81 مع لعبة النسيان

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. #رجاء_الجداوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد مخالطتها لـ رجاء الجداوي.. مصادر: دينا الشربيني لم يظهر عليها أعراض كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. تعرف على أصدقاء رجاء الجداوي المقربين

ترشيحاتنا

الصين تطرح لقاح كورونا في الأسواق نهاية 2020

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

مشهد مرعب .. خفافيش ميتة تسقط من السماء فى الهند .. فيديو

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين لإساءتهم لشخص مُعاق

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ