هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟ ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "





وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن زيارة المقابر فالنبي الكريم قال في حديثه الشريف" كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر" أى تذكر بالآخرة.





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وأشار إلى أن العبد إذا ما زار القبور تذكر أن هذه هي آخر رحلة للإنسان التي يبدأ بعدها لقاء الله والعبد لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارةأبيه او أمه وعليه أن يزور أقاربه من وقت لأخر.





وتابع: الإمام الآلوسي ألف كتابا عن سماع الأموات، فالنبي بين أنه ما من مسلم يمر بقبر أخيه ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، كما ذكر الإمام ابن الجوزي، في رسالة له، أن امرأة صالحة جاءت لولدها في المنام وقالت له يابني لا تنقطع عن زيارتي فإني أبشر بمجيئك وأنت على القنطرة.



