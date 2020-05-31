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فن

أخبار الفن .. حمدي المرغني: صحيت من النوم ‏فوجئت بدفن حسن حسني.. ووفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

الأحد 31/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


حمدي المرغني عن عدم حضور جنازة حسن حسني: صحيت من النوم ‏فوجئت بوفاته ودفنه

رد الفنان حمدي المرغني على الإنتقادات التي وجهت إلى الفنانين بسبب عدم ذهابهم إلى جنازة الراحل حسن حسني


وفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية من والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم دفنها بأمريكا.


تخطت 100 ألف مشاهدة .. فضل شاكر يتصدر تويتر بعد طرح "غيب"

تصدر المطرب فضل شاكر تريند تويتر بعد طرحه أغنية "غيب" منذ ساعات، والتى تخطى عدد مشاهداتها الـ 100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.


أحمد مجدي: اخترنا اسم الغراب للفيلم الجديد لأنه الطائر الأكثر شؤما

كشف الفنان أحمد مجدي عن سبب تسمية فيلمه الجديد "الغراب" بهذا الاسم.


هددها بسماع حمو بيكا .. كارول سماحة تهاجم أحد متابعيها

هاجمت المطربة كارول سماحة  أحد متابعيها  بعد أن طلب منها التركيز فى الفن فقط ولا تتطرق إلى أمور أخرى غير ذلك وإلا سيستمع إلى حموبيكا.




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وفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

حمدي المرغني عن عدم حضور جنازة حسن حسني: صحيت من النوم ‏فوجئت بوفاته ودفنه

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