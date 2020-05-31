التزام المواطنين في شمال سيناء بارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية والبنوك

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وأضاف أن مجلس مدينة العريش بادر بتركيب بوابة تعقيم إلى مواطن أو موظف للمرور علي البوابة قبل دخول ديوان المجلس ، وكان أول من دخل من البوابه اللواء ماجد محمد احمد رئيس المدينة، والذي أعطي توجيهاته بضرورة الالتزام وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء من اجل تجاوز الأزمة بنجاح .ولفت خالد صالح، الي ان ارتداء الكمامه عند دخول أي مصلحة حكومية يعبر عن الشكل الحضاري للمواطن في سيناء، ومدي والتزامه بقرارات الحكومة للوقاية من الاصابة بالفيروس.بينما لفت احمد سلامه، احمد الموظفين، الي انه المواطن يخاف علي نفسه من انتقال العدوي خاصة بعد أن ظهرت حالات اصابة بالفيروس في مدينتي بئر العبد والعريش بعد أن كانت محافظة شمال سيناء خالية تماما من الإصابة قبل وقت قريب .و قالت ام محمد ، انها تتعامل مع أحد البنوك الحكومية في العريش ، ومنذ اسبوعين تم منع العملاء من دخول مبني البنك إلا بعد ارتداء الكمامة، وهذا بدورة أصبح عادة بعد تطبيق نفس الإجراء علي باقي المصالح الحكومية.