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مرأة

بدون مكياج.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة رياضية

الأحد 31/مايو/2020 - 10:24 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وأطلت نانسي عجرم، على متابعيها مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت رياضي يحمل توقيع ماركة adidas باللون الأبيض.

كما تركت نانسي عجرم خصلات شعرها البني الانسيابي متطاير أعلى الكتف بطريقة جذابة للأنظار.

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واستكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود كبيرة الحجم بدون تكلف.

وأما من الناحية الجمالية تخلت نانسي عجرم عن وضع مستحضرات التجميل وظهرت بدون مكياج.

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