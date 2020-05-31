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حوادث

30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:32 م
عودة العمل بالمحاكم
عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
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عمرو خليفة - جودت عيد
فتحت المحاكم أبوبها منذ أمس لاستقبال المواطنين والمحامين، لنظر القضايا التي يتم نظرها أمام الجنح والجنح المستأنف في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية بناءً على الخطة التي وضعتها وزارة العدل في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

كما عاد العمل بـ الشهر العقاري من خلال تقديم كافة الخدمات، بالكامل، ومن ضمنها توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية.


وأصدرت وزارة العدل عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر؛ بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وكان على رأس تلك القرارات التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.

كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.

و يتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصي درجات الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا ، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين ، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين ، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
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