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أخبار البلد

تعقيم وتطهير مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادي.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 04:17 م
تطهير نادى محامين
تطهير نادى محامين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
استكمل وفد من المتخصصين، اليوم الأحد، حملة التعقيم والتطهير، التي بدأها أمس بمقر نقابة المحامين، بتعقيم وتطهير مقر إدارة المعاشات الكائن في 5 شارع 77 متفرع من شارع 9 أمام البنك الأهلي بمنطقة المعادي.

يذكر أنه تم أمس تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.

يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الأول.

كما تواصل غرفة طوارىء كورونا بنقابة المحامين بالاستمرار فى عملها وتلقى البلاغات الخاصة بإصابات فيروس كورونا المستجد.
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