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أخبار البلد

تعقيم وتطهير مقر نقابة المحامين ضد كورونا ..صور

السبت 30/مايو/2020 - 05:22 م
تطهير مبنى نقابة
تطهير مبنى نقابة المحامين
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عبدالوكيل ابوالقاسم

نفذ وفد من المتخصصين، اليوم السبت، حملة تعقيم وتطهير لمقر نقابة المحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.


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وأوضحت نقابة المحامين فى بيان انه سيتم غدا تعقيم نادي المحامين النهري بالمعادي.


يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها.


و قد قرر نقيب المحامين رجائى عطية غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس اليوم وغدا الأحد  وذلك لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بفيروس "كورونا" المستجد.

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