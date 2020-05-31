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فن

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته في منتجع بالطريق الصحراوي.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:06 م
حفل زفاف شقيقة محمد
حفل زفاف شقيقة محمد رمضان
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احتفل الفنان محمد رمضان اليوم بزفاف شقيقته ايمان على رجل الاعمال حسام حسام حامد  في منتجع بالطريق الصحراوي


حضر حفل الزفاف عدد كبير من الاصدقاء والفنانين .

 

وكانت ايمان شقيقة محمد رمضان احتلفت بعقد قرانها فى شهر فبراير الماضى وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان .

 

يذكر ان الفنان محمد رمضان شارك فى سباق رمضان بمسلسل البرنس


المسلسل  من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.


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