سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع
اقرأ ايضًا .. البنك المركزي يوضح إجراءات تفعيل نقاط البيع الإلكترونية
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.14جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.