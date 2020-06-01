سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر. ننشرمقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.









سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى واستقرفى البنك المركزى

المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع





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و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .









وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.14جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.









وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.



