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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 يونيو 2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:02 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
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أحمد علام
ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى 
المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع 


و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.14جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
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