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ثقافة

بإقامة مهرجان شعري.. اتحاد أدباء الإمارات يحتفل بيوم الكاتب الإماراتي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مهرجانا شعريا خلال الفترة من 4 – 6 يونيو 2020، يضم عددا من الشعراء والمبدعين الذين لهم أثرهم ومكانتهم في ساحة الإبداع عامة والشعر خاصة، إضافة إلى مجموعة من الشعراء الشباب، وذلك احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي. 

وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات: "إن هذا المهرجان يأتي تجسيدا لاهتمام اتحاد الكتاب بالكاتب الإماراتي، الذي بلغ شأنا عاليا في العطاء والإبداع والإنجاز، وسيقام من خلال القنوات الافتراضية حتى يتمكن الجمهور من متابعة الأمسيات الشعرية عن بعد".

وأضاف: "لقد عكست الندوات والأمسيات الثقافية الافتراضية أن ابن الإمارات أثبت وفاءه وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات من مثل جائحة كورونا".

واعتمدت اللجنة المنظمة للمهرجان الجدول التالي:

اليوم الأول: (الخميس الموافق 4 يونيو) تقام الأمسية الشعرية الأولى: وتشترك فيها الشاعرة الإماراتية هدى أمين الزرعوني والشاعرة العُمانية عائشة السيفية، وتديرها آمنة باروت، فيما تليها الأمسية الثانية (في نفس اليوم)، ويحييها الشاعر الإماراتي كريم معتوق، وتديرها الشاعرة شيخة المطيري.

ويشهد اليوم التالي، أمسيتان: الأولى تحييها كل من الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني والشاعرة الإماراتية عهود الخالدي، ويدير الأمسية ناصر البكر الزعابي، فيما يشارك في الثانية الشاعر البحريني مهدي سلمان، وتديرها صالحة عبيد حسن.

أما في اليوم الثالث، فتشارك في الأمسية الأولى: الشاعرة الإماراتية فاطمة الطربان والشاعر الإماراتي حميد الشامسي، وتديرها الدكتورة فاطمة المعمري، ويطل الشاعر العُماني سيف الرحبي في الأمسية الشعرية الحوارية الثانية، وتديرها مريم حمود.
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