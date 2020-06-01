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أوعى تلبس كمامة حد.. هانى الناظر: استخدام الكمامة مرة واحدة فقط إلا فى تلك الحالة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:55 ص
الدكتور هانى الناظر،
الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، أن تبادل الكمامة هى الوسيلة الأفضل لنقل المرض للأخرين، مشيرا إلى أنها لا تنقل فقط فيروس كورونا، بل 15 مرضا غيرها، مثل جميع أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.

وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن": "أوعى تلبس كمامة حد، لأنك تصبح عرضة للعديد من الأمراض"، موضحا أن الكمامة تستخدم مرة واحدة فقط ولا يجب غسلها لاستخدامها مرة أخرى، ويجب بعد إستخدامها قصها ورميها فى النفايات.

وتابع أن هناك حالة واحدة فقط لإستخدام الكمامة مرة أخرى للأشخاص الذين لا يستطيعوا شراء كمامات بإستمرار وهى تفصيل كمامة من القماش، عن طريق دمج طبقتين من القماش القطن مع طيقة من الشوفان من الخارج وخياطتهم جيدا جدا، مؤكدا أنها عملية جدا وستقضى بالغرض.

وأكد ان الماء والصابون كفيلين أن يقوموا بالقضاء على أى مكروب موجود فى الكمامات المصنوعة من القماش، لافتا إلى أنه ليس من الضرورى استخدام حامى العينين خلال الخروج من المنزل والإكتفاء بالكمامة فقط، حيث أنها تكون مخصصة فقط للأطباء.

وأوضح أنه ليس من الضرورى إرتداء كمامات أثناء سواقة الشخص سيارته الخاصة، لافتا إلى أنها فقط من أجل عدم العدوى من شخص من الخارج، بينما تكون السيارة مغلقة ولا يختلط الشخص مع أى أحد غيره.

وتابع أنه يجب التدريب على إرتداء الكمامة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يشعرون بالإختناق وعدم التعود عليها.

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