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اقتصاد

بنكا مصر والأهلي يدعمان مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:35 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي
وقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا لدعم مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن المبلغ المالي سيوجه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى ويشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية.

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وذكر "عكاشة" في تصريحات له اليوم علي هامش التوقيع، أن هناك اهتماما من جانب بنكا مصر والأهلي الحكومين لدعم قطاع المسئولية الاجتماعية وخصوصا قطاع الصحة لما له من أثر هام في حياة المواطنين.

وأضاف "عكاشة" أن قطاع الصحة يعتبر محورا مهما من المحاور التي ترتكز مساهمات البنكين فيها لطبيعته الاستثنائية والحيوية، كما أن البنك الأهلي حريص على المساهمة في تطوير مستشفى المنيا الجامعي بتخصصاتها المختلفة.
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