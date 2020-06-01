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اقتصاد

لماذا أبقت وزارة المالية على مشروع الموازنة العامة بدون تغيير..الوزير يجيب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:41 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي
حدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ مجموعة من الأسباب لابقاء وزارة المالية علي مشروع موازنة العام المالي 2021/2020 المقبل والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم؛ بدون أي تغيير.

وقال " معيط" في تصريحات له، أنه من بين تلك الأسباب، هي التشاور مع أكثر من 650 جهة موازنية بخلاف المصالح الإيرادية التابعة للوزارة وخصوصا مصالح " الجمارك، الضرائب، الضرائب العقارية"، عند إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 المقبلة، بما يراعي الاستحقاقات الدستورية للانفاق العام.

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وأضاف " معيط" ، أنه تم الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي السائدة من المؤسسات الدولية خلال يناير الماضي، بخلاف تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي السائدة بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

أوضح " معيط" أنه مع تفشي وباء كورونا المستجد، وآثاره المتزايدة والمتلاحقة والتي أدت لتأثير كبير ومستمر علي الأوضاع والافتراضات المالية والاقتصادية.


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