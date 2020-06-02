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محافظات

في العزل المنزلي.. توصيل الأدوية إلى المخالطين لمصابي كورونا بدمياط.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:42 ص
دمياط
دمياط
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زينب الزغبي
بدأت مديرية الشئون الصحية بدمياط ، بمتابعه حالات العزل المنزلى والمخالطين لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال وحدات ومراكز الرعاية الاولية، حيث سلَّمت الفرق الطبية بالوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة الأدوية والمستلزمات الوقائية طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة للمخالطين بالمنازل ونشر الرسائل التثقيفية حول قواعد مكافحة انتقال العدوي خلال فترة العزل المنزلي.

وقال الدكتور محمود  وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إنه تم البدء فى تفعيل توزيع شنط الادوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل.

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وأشار إلى أنه تم تجهيز فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، لتوزيع  شنط الأدوية اللازمة للمخالطين لمصابي فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم .

وأوضح أنه بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى؛ يتم توصيل الادوية اليهم داخل منازلهم من خلال الفرق التابعه لادارات الصحية وذلك عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

ونوه إلى أن فرق الطب الوقائى ستقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم، إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء.

وطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والزيارات العائلية خوفا من انتشار الفيروس وطالب المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد فيما بينهم.
في العزل المنزلي.. توصيل الأدوية إلى المخالطين لمصابي كورونا بدمياط.. صور
في العزل المنزلي.. توصيل الأدوية إلى المخالطين لمصابي كورونا بدمياط.. صور
في العزل المنزلي.. توصيل الأدوية إلى المخالطين لمصابي كورونا بدمياط.. صور
في العزل المنزلي.. توصيل الأدوية إلى المخالطين لمصابي كورونا بدمياط.. صور
في العزل المنزلي.. توصيل الأدوية إلى المخالطين لمصابي كورونا بدمياط.. صور
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