آسر بك.. كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد ابنه عبر إنستجرام.. شاهد

احتفل الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاد ابنه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر كريم عفيفي صورة له مع نجله وعلق عليها قائلا "كل سنة وأنت طيب يا أحلى حاجة فى الدنيا كل سنة وانت ابنى وصاحبى واخويا كل سنة وانت معايا وجمبى وفى حضنى يا آسر بك ربنا يخليك ليا ولماما ولحمزة ".







وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "كل سنة وهو طيب" و "ربنا يخليكوا لبعض" و "ربنا يباركلك فيه يا كيمو " و" منورين ".





نسألكم الدعاء.. كريم عفيفى ينعى والد على ربيع





يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

