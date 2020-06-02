الخارجية الروسية: الولايات المتحدة فقدت أي حق في توجيه ملاحظات للدول بشأن حقوق الإنسان

أكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة فقدت أي حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان، في ضوء تعامل السلطات الأمريكية مع موجة الاحتجاجات الحالية.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إنه :"اعتبارا من أواخر مايو وأوائل يونيو 2020 تفقد الولايات المتحدة أي حق في توجيه أي ملاحظات إلى أحد في الكرة الأرضية بشأن قضايا حقوق الإنسان".





وأضافت زاخاروفا، تعليقا على تعامل السلطات الأمريكية مع المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة: "انتهى!، بدءا من هذه اللحظة لا يوجد لديهم هذا الحق".





وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة تعم عشرات المدن الأمريكية تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، وأشعلها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس جراء عملية احتجازه بطريقة قاسية يوم 25 مايو الماضي.



