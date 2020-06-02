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رياضة

رئيس نادي طنطا: متابعة العاملين صحيًّا استعدادا لاستقبال الأعضاء منتصف يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:32 ص
فايز عريبي رئيس نادي
فايز عريبي رئيس نادي طنطا
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حسام الحارتي
طالب فايز عريبي رئيس نادي طنطا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعداد لاستقبال الأعضاء من جديد منتصف الشهر الجاري .

وتتابع اللجنة الطبية بنادي طنطا الحالة الصحية للعاملين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي وفتح مقر النادي تدريجيا .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي بداية من منتصف الشهر الجاري.

وفي تصريحات سابقة كشف  فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن رأيه في عودة النشاط الرياضي، وموقفه من اللجنة الخماسية القائمة بعمل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال عريبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن اللجنة الخماسية متكاسلة في حل الأزمة وعدم اجتماعهم برؤساء الأندية خطوة كانت ضرورية وتأخرت.

وأضاف عريبي أن رؤساء الأندية يجب أن يدلوا برأيهم للجنة الخماسية، ولن يستطيع أن تتخذ اتحاد الكرة قرار دون الرجوع لرأي رؤساء الآندية.

وصرح رئيس نادي طنطا، بأن خبراته في العمل الرياضي على مدار السنوات السابقة، تقول إنه من الصعب عودة الدوري.

وانفعل عريبي: لن نستطيع أن نعود بالدوري والوباء يزداد انتشاراََ واذا حدث ذلك ستكون رسالة سلبية للجمهور تدل على انتهاء انتشار الوباء وهذا سيزيد من الأعداد المصابة.

وشدد عريبي على أنه  من يريد استكمال الدوري فليقر ويتعهد بحمل المسؤولية كاملة.
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