سلطنة عمان تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 12800 حالة

أعلنت سلطنة عمان ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة، في بيانه الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا ، أنه تم تأكيد إصابة

576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها 209 حالات لعمانيين و367 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة.





وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 59 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة في السلطنة.





اقرأ ايضا





وأكدت الصحة العمانية أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد قد ارتفع إلى 2812 حالة.



