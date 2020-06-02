56 مليون جنيه.. تضامن البرلمان توافق علي موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء

وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، علي موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام المالي 2020/2021، والتي قدرت ب 56 مليون و20 ألف جنية مقابل 33 مليون و 196 ألف جنية العام المالي الجاري وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين.









وشرح محمود جمال ممثل المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين تفاصيل الرعاية الطبية والعلاجية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الصحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومنها 100 ألف و8 خطابات علاج، و4 حالات علاج بالخارج، وتوفير 90 كرسي متحرك، وتوفير أجهزة تعويضية لـ 280 حالة.





كما شرح جوانب الرعاية الاجتماعية لدعم أسر الشهداء والمصابين، مؤكدا توفير مصروفات دراسية لـ8 آلاف حاله، ومصروفات جامعية لـ7000 حاله، ومحو أمية 4 أفراد، بالإضافة إلي خدمات النقل ومنها، 7000 اشتراك في مترو الانفاق، و4500 كارنية نقل عام.