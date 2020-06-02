بدء عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات في المنوفية.. صور

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنتين تحت إشرافه المباشر وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية والامن الوطني وبرئاسة الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلين من مديرية الشئون الصحية والادارة العامة للتفتيش والمتابعة وإعداد تقارير يومية بالمرور للتعامل الفوري مع أي سلبيات وإزالة أي معوقات والتواصل المباشر مع المواطنين .





بدأت اللجان عملها صباح اليوم بالتواجد في مقر ديوان عام المحافظة حيث تم عقد اجتماع لكل لجنة علي حدة لوضع الية وبرنامج للعمل والمرور علي المستشفيات





حيث تفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة المرافقين مستشفي شبين الكوم التعليمي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة





حيث أفاد نائب مدير المستشفي بأنه يتم إستقبال المرضي المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ويتم الكشف عليهم بغرفة فرز الحالات ويتم عزل الإصابات المؤكدة بمبني العزل والذي يسع 48 سرير بالإضافة إلي 9 أسرة بالعناية المركزة ، مؤكدًا علي توافر الادوية بكميات كافية ومستلزمات مكافحة العدوي ولا يوجد نواقص في الوقايات الشخصية .





كما إطمئن من رئيس فريق مكافحة العدوي بالمستشفي علي الحالة النفسية للمرضي ، موجها بضرورة عمل مسافات آمنة بين المواطنين أثناء إستقبالهم لحمايتهم من نقل العدوي ، مشيرا الي المرور الدوري لمتابعة ما تم تنفيذه ، وأثناء الجولة تفقد نائب المحافظ مستشفي الحميات بميت خلف لمتابعة ما تم من اجراءات وقائية والتأكد من المسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا ووجه مدير المستشفي بسرعة عمل الفحوصات اللازمة لأحد المواطنين المخالطين للحالات المصابة .





حيث أشار مدير مستشفي الحميات الي أن إجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 74 سرير مخصصة لاستقبال مصابي كورونا وعدد 7 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفي وكذا توافر كميات كافية من المستلزمات الطبية .





هذا و تفقد نائب المحافظ مستشفي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع مستشفيات ميت خلف ، وتفقد العناية المركزة الجديدة والقديمة وقسم الأشعة المقطعية ووجه بضرورة الالتزام بتطهير وتعقيم كافة الأقسام والأجهزة لعدم نقل العدوي بين المواطنين .





كما أشار مدير المستشفي إلي أن بها 12 سرير مخصصة لاستقبال مصابي كورونا بالاضافة الي 4 أسرة بالعناية المركزة القديمة وكذا 2 جهاز تنفس صناعي ، كما تفقد نائب المحافظ مستشفي الصدر بميت خلف والتي تسع 70 سرير بالاضافة الي 6 أسرة بالعناية المركزة تم تخصيصهم لاستقبال المصابين كما يوجد بها 5 أجهزة تنفس صناعي ،حيث أشار مدير المستشفي لوجود نقص في مستلزمات الوقاية الشخصية وأفاد نائب المحافظ بأنه سيتم توفير كافة المستلزمات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة .





كما تفقد اللواء علاء رشاد سكرتيرعام المحافظة واللجنة المشكلة مستشفى حميات شنتنا الحجر بمركز ومدينة بركة السبع للتأكد من تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيث أطمئن على الحالة العامة للمستشفى وإستمع من مديرة المستشفى لشكوى من نقص فى عدد الأطباء بالمقارنة بعدد الحالات المترددة على المستشفى وكذا نقص فى علاج التاميفلون الخاص بالحالات الإيجابية لفيروس كورونا ، كما أوضحت أن بالمستشفي 32 سرير مخصصة للعزل ، كما أستمع السكرتير العام للمترددين على الأستقبال وأطمئن منهم على تقديم الخدمه لهم بالشكل الجيد





ومن جانبه أكد سكرتير عام المحافظة علي انه سيتم التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لبحث امكانية تدعيم المستشفي بعدد من الاطباء وكذا توفير الأدوية اللازمة مؤكدا علي ضرورة تكاتف كافة الجهود لعبور هذه الازمة وتحسين مستوي الاداء والخدمة المقدمة .





هذا وقد تفقد السكرتير العام مستشفى بركة السبع العام حيث خصص بها 39 سرير للعزل بالإضافة الى 7 أسرة بالعناية المركزة و12 جهاز تنفس صناعي وأوضح مدير المستشفى بأنه تم عمل مسارات مخصصة لجميع المرضى المترددين على المستشفى فى ظل أزمة فيروس كورونا من لحظة دخول المريض المستشفي وحتي تشخيص الحالة ، كما أفاد بوجود نقص فى بعض الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا ، وأشار السكرتير العام الي انه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية





كما شدد السكرتير العام على مدير المستشفى بتحرير مذكرة بإحالة بعض الأطباء والممرضين المتغيبين عن العمل وتبليغهم باجازة مرضي لاحالتهم للتحقيق فورا .





فيما كشف مدير الادارة الطبية ببركة السبع بأنة تم توزيع 520 شنطة أدوية لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات الإيجابية بنطاق المركز وذلك من خلال فرق الترصد والتي تقوم بمهامها بمتابعة الحالات بشكل دوري .





كما تفقد السكرتير العام عدد من أسرالعزل المنزلى بعزبة راتب للتأكد من وصول الأدوية اللازمة لهم مضيفا على دعم المحافظة بكامل اجهزتها لهم .



